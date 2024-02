ISTITUTI CULTURALI Rielaborare attivamente la tragedia: al Teatro Titano “il memoriale della Shoah” Incontro organizzato con gli studenti sammarinesi promosso dagli Istituti Culturali con relatore Saverio Colacicco, responsabile della fondazione memoriale della Shoah di Milano.

Uno spazio che non solo “ricordi di ricordare”, ma rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. È l'incontro organizzato con gli studenti sammarinesi promosso dagli Istituti Culturali con relatore Saverio Colacicco, responsabile della fondazione memoriale della Shoah di Milano. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare sulla vastità delle situazioni che quotidianamente richiedono di lottare contro l’indifferenza degli altri e di noi stessi.

"Progetto nato nel 2022 dove fondamentalmente incontriamo - spiega Saverio Colacicco, responsabile fondazione memoriale della Shoah di Milano - tutte le scuole dell'Italia centro settentrionale, le raggiungiamo nelle loro sedi e raccontiamo il memoriale della Shoah di Milano, i suoi spazi, la storia e il contesto storico all'interno del quale si inserisce. Oggi siamo qui a San Marino, prima data estera che ci rende molto felici. Nel 2022 abbiamo incontrato circa 1.800 studenti. È un progetto molto gradito perché permette di raggiungere in un modo differente il memoriale anche a quelle scuole che non riescono a muoversi facilmente o scuole che hanno disagio socio economico che non riescono a raggiungerci".

“Non dimenticare la Shoah e tenere alta l'attenzione anche sul presente – afferma il Segretario di Stato all'Istruzione Andrea Belluzzi – è fondamentale, soprattutto per i giovani. Importantissima anche la corretta informazione su questi temi”.

"Una bella attività sulla didattica della storia - aggiunge Paolo Rondelli, direttore Istituti Culturali - capire perché certi episodi storici sono avvenuti, come si possono testimoniare. Lo facciamo con ragazzi e ragazze come ultima iniziativa di tutte quelle legate alla Giornata della Memoria che interagiranno con i loro cellulari con meccanismi didattici moderni per insegnare fatti storici in un modo dinamico e aperto alle nuove generazioni".

Nel servizio le interviste a Saverio Colacicco (Responsabile fondazione memoriale della Shoah di Milano) e Paolo Rondelli (Direttore Istituti Culturali)

