Rientrata la terza studentessa sammarinese bloccata a Malta: sull'isola ne resta una sola

Tra i 58 studenti italiani rientrati in Italia da Malta, nel primo volo organizzato dall'isola per i ragazzi che, pur essendo stati messi in quarantena erano negativi, c'era anche la terza studentessa sammarinese, che ha così potuto riabbracciare i genitori. A Malta è rimasta dunque una sola ragazza di San Marino, quella cioè risultata positiva al tampone, e che in queste ore sarà sottoposta ad un ulteriore test. E' sempre stata asintomatica. Malta, che da giovedì è stata inserita nella lista rossa della Ue come Paese in cui è sconsigliato il viaggio, dovrebbe organizzare un altro volo anche per i ragazzi positivi, ma ancora non si è trovato un aereo disponibile.

A San Marino invece i controlli delle ultime ore hanno fatto emergere altre nuove 5 positività, che portano dunque a 7 il totale, su persone adulte, asintomatiche o con pochi sintomi: sono tutte seguite a casa. In una settimana in Emilia Romagna i contagi sono raddoppiati, da 613 a 1.252, proprio nei primi sette giorni dell'anno in cui non si sono registrati decessi. A destare attenzione sono le due aree all'estremità, Piacenza e Rimini, dove la soglia dei contagi ha superato i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti: Piacenza a 55, Rimini addirittura a 72. L'aumento dei contagi però finora non si riflette sulle ospedalizzazioni né sul numero dei decessi. 219 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, nessuna vittima, ricoveri praticamente stabili, 39 i casi in più a Rimini (35 sintomatici). In tutta Italia 2.072 l'incremento odierno, con meno di 90mila tamponi, 7 i decessi, 52 i ricoveri in più.