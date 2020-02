Rientrato dalla Cina uno dei tre sammarinesi

È rientrato in territorio ieri uno dei tre sammarinesi che erano in Cina. Previsto per oggi, slitta invece il ritorno della coppia, a causa della cancellazione del volo. Restano in contatto con Segreteria e Dipartimento Esteri, in attesa che venga fissato un nuovo volo e una nuova data di rientro, con tutta probabilità, non prima però della fine del mese - primi di marzo. Per quanto riguarda il sammarinese rientrato sul Titano: sta bene e - accanto ai controlli cui è stato sottoposto negli aeroporti di partenza e di arrivo – per lui si è subito attivato il protocollo fissato dal tavolo di coordinamento sammarinese. Tavolo che tornerà a riunirsi domani.