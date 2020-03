Rientrava alle 2 di notte a San Marino: 58enne denunciata dai Cc Novafeltria Denunciato un riminese dalla Polizia per post su Fb

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria proseguono l’azione di controllo per lo spostamento dei numerosi automobilisti e coloro che utilizzano mezzi di trasporto pubblico. Cinque sono le persone denunciate per “inosservanza delle disposizioni dell’autorità”. In particolare a finire nelle maglie dei Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Feltria una 58enne residente a San Marino controllata a bordo della sua autovettura, lungo via Dogana di Verucchio, si è giustificata dicendo che “stava rincasando dopo aver passato la serata da una parente”, ma visto l’orario, le 02:30 di notte e la mancanza di stato di necessità la scusa non ha retto; questa mattina, un 54enne di Sansepolcro (AR) fermato e controllato a bordo della sua autovettura a Ponte Messa di Pennabilli era "curioso di vedere lo stato dei lavori del ponte tra i comuni di Pennabilli e Sant’Agata”;

Intanto la Polizia ha denunciato per diffamazione a mezzo stampa aggravata nei confronti di un Corpo amministrativo dello Stato, un riminese che aveva postato su facebook.“Sta passando la volante del terrore su tutta Rimini a ricordarci di stare in casa, manco fossimo negli anni 40...Criminali!"



