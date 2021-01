Rientro a scuola per le Superiori, prime indicazioni da Segreteria e Dirigenza scolastica Belluzzi anticipa il potenziamento del trasporto scolastico dall'11 gennaio

Rientro a scuola per le Superiori, prime indicazioni da Segreteria e Dirigenza scolastica.

In attesa del riferimento del Segretario all'Istruzione Belluzzi in Commissione Istruzione sulle modalità di ripresa dell'attività scolastica, arrivano le prime indicazioni, tramite l'informativa che il Dirigente Scolastico ha inviato a studenti e famiglie. Per quanto riguarda le Scuole Superiori, tornano in presenza da giovedì 7 gennaio le classi prime e quinte e le seconde dell'ITI, le altre invece DAD. Per questi ultimi, il termine del rientro in presenza è previsto per la prossima settimana, con modalità che verranno però definite dalla Segreteria competente, di concerto con l'autorità sanitaria, venerdì 8 gennaio.

Il Segretario alla Pubblica Istruzione, Andrea Belluzzi. anticipa la volontà di sciogliere le riserve giovedì prossimo, riportando in presenza totale o a rotazione, tutte le classi delle Superiori. Intanto si lavora per il potenziamento del trasporto scolastico già dall'11 gennaio.

