Rientro dalle vacanze: 5 consigli degli esperti per rendere facile il ritorno alla routine per bambini e adolescenti

Il ritorno alla routine dopo le vacanze può essere una sfida per tutta la famiglia. Con oltre 7 milioni di bambini e adolescenti che stanno per tornare in classe, è importante affrontare questo passaggio con strategie efficaci. Ecco alcuni suggerimenti della Società Italiana di Pediatria e dell'Istituto Superiore di Sanità per rendere la transizione più dolce e gestibile:

Gradualità per un rientro senza stress: riprendere la routine quotidiana gradualmente è fondamentale. Riducete progressivamente il tempo libero e mantenete alcune abitudini positive delle vacanze, come l’attività fisica all’aria aperta. Momenti di qualità con i bambini: dedicate tempo di qualità ai vostri figli, anche se siete tornati al lavoro. Attività come passeggiate, giochi da tavolo e letture insieme possono migliorare il loro adattamento alla nuova routine. Socializzazione Post-Vacanza: favorire incontri con amici e la condivisione delle esperienze delle vacanze aiuta i bambini a riprendere contatti sociali e ad acclimatarsi meglio alla routine quotidiana. Ripristino di alimentazione e sonno: è cruciale riassestare l’alimentazione e i ritmi del sonno. Stabilire buone abitudini per la colazione e ripristinare gradualmente l'orario del sonno aiuterà i bambini a adattarsi più facilmente. Gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità consigliano che i bambini di 6-13 anni dormano tra le 9 e le 11 ore, mentre gli adolescenti di 14-17 anni tra le 8 e le 10 ore. Una buona qualità del sonno è essenziale per la gestione delle emozioni e per prevenire dipendenze da videogiochi, smartphone e social media. Stabilire regole e routine in anticipo: per evitare problemi legati al sonno e all’alimentazione, è importante che i genitori stabiliscano e seguano delle regole con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio delle lezioni. Questo aiuterà i bambini e gli adolescenti a ritrovare il ritmo quotidiano e a ridurre i rischi di dipendenze comportamentali e disturbi legati al cibo.

Applicando questi consigli, il ritorno alla routine può essere gestito con maggiore facilità e serenità, garantendo un inizio di anno scolastico positivo e produttivo.