LAVORI PUBBLICI Rifacimento del manto stradale, chiusura temporanea di Via F. Biondo a Serravalle Nei giorni 28 e 29 settembre via chiusa dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dall'incrocio con Via E. Balducci all'incrocio con Via Cà Pontoso

Rifacimento del manto stradale, chiusura temporanea di Via F. Biondo a Serravalle.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di rifacimento del manto stradale, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale con divieto di sosta Via F. Biondo nel Castello di Serravalle nei giorni 28-29 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 dall'incrocio con Via E. Balducci a incrocio con Via Cà Pontoso.

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