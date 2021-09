AMBIENTE Rifiuti: a Borgo e Città installate le isole ecologiche per gli operatori economici

Rifiuti: a Borgo e Città installate le isole ecologiche per gli operatori economici.

Installate le isole ecologiche dedicate alla raccolta dei rifiuti degli operatori economici nei Castelli di Borgo Maggiore e Città. L’accesso ai contenitori è consentito attraverso credenziali di accesso fornite direttamente dall’AASS. Le nuove aree per la raccolta dei rifiuti vanno ad accogliere le due istanze d’arengo presentate dai cittadini per garantire un maggior decoro nei luoghi di interesse turistico e commerciale. Le isole ecologiche non sostituiscono l’attuale raccolta “Porta a Porta”, ma sono un servizio che si aggiunge per evitare che i rifiuti vengano lasciati fuori dai locali durante la notte. Prossimamente i contenitori verranno nascosti all’interno di una struttura di contenimento progettata dagli studenti dell’Università di San Marino per ridurre il loro impatto visivo.

[Banner_Google_ADS]



La Segreteria di Stato continua così il suo percorso per arrivare alla definizione del nuovo piano per la raccolta dei rifiuti e annuncia che a breve saranno organizzate serate pubbliche presso le Giunte di Castello per condividere i dati e le ipotesi strategiche emersi dalle stesse relazioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: