Rifiuti abbandonati in centro storico, Fridays for Future: "Educare alla cultura del rispetto dell'ambiente"

Il movimento Fridays for Future San Marino si scaglia contro l'abbandono dei rifiuti, condividendo sui social network un video realizzato domenica nell'area del "Nido del Falco" a San Marino Città con rifiuti abbandonati, bottiglie e bicchieri abbandonati nella zona.

"Non è accettabile e rispettoso - si legge -lasciare un ambiente in queste condizioni. Chiunque usufruisca di un qualsiasi spazio, ha il dovere di pulire quanto consumato, anzi dovrebbe avere l'intelligenza di lasciarlo in condizioni migliori. Chissà quante cose il vento ha già trasportato giù per il nostro amato monte, che sappiamo già essere una discarica di sporcizia coperta negli anni: ah ma tanto ci sono quei cari ragazzi che nel loro tempo libero si divertono a pulire...".



Per Fridays for Future "non bastano le leggi", ma è necessario anche educare alla cultura del rispetto verso l'ambiente e le persone. "Spiegare, spiegare ancora, - scrivono - spiegare un'altra volta, essere chiari e precisi, guidare i cittadini nei gesti di vita quotidiani e vigilare. Altrimenti è tutto inutile. Siamo stanchi di vivere in un Paese così superficiale"















Il video