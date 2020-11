Rifiuti: dal 16 novembre cassonetti stradali per l'organico a Borgo Maggiore

Novità sul fronte dei rifiuti. Dal 16 novembre raccolta dell'organico anche a Borgo Maggiore, tramite cassonetti. E' stato annunciato nell'ultima puntata di Close Up in onda su Rtv . Una novità che coinvolgerà i cittadini del Castello che dovranno conferire, nei bidoni in strada, la frazione umida. In questo modo, rifiuti come gli scarti di cucina, vegetali, cibi scaduti e altri saranno separati dal resto dell'immondizia.





L'obiettivo, come già spiegato dalla Segreteria di Stato al Territorio, è gestire la raccolta dell'organico a San Marino, anche in vista del completamento dell'impianto di compostaggio a San Giovanni, così da diminuire la quantità di rifiuti conferiti all'inceneritore di Coriano. Il segretario Stefano Canti, tramite una nota, ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini per la "buona riuscita del progetto" che consentirà, scrive, di "risparmiare notevoli risorse economiche". L'obiettivo che si è dato San Marino è il raggiungimento del 70% di differenziata.