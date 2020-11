Rifiuti: dal 16 novembre raccolta dell'organico in strada a Borgo Maggiore

D'ora in poi anche a Borgo Maggiore l'organico andrà gettato in un bidone a parte e non più insieme ai rifiuti indifferenziati. Il 16 novembre parte la raccolta della frazione umida in strada. Tema anticipato nell'ultima puntata di Close Up. La novità rientra nel nuovo approccio alla gestione dei rifiuti della Segreteria di Stato al Territorio che sta puntando sulle isole ecologiche, fermando lo sviluppo del porta a porta che, al momento, rimane nelle aree dove è già attivo.





La distribuzione dei bidoni per l'organico a Borgo Maggiore inizierà già il 14 novembre e i cittadini, spiega la Segreteria, potranno iniziare ad usarli non appena installati. Nei contenitori vanno gettati scarti di cucina, vegetali, cibi scaduti e simili. Tipo di raccolta che sarà introdotto anche a Serravalle e Domagnano, quando sarà pronto l'impianto di compostaggio a San Giovanni, per fine giugno 2021.





L'obiettivo è gestire l'organico a San Marino, così da diminuire la quantità di rifiuti conferiti all'inceneritore di Coriano. Il segretario Stefano Canti, tramite una nota, chiede la collaborazione di tutti i cittadini per la "buona riuscita del progetto" che consentirà, scrive, di "risparmiare notevoli risorse economiche". La soglia da raggiungere come Paese resta il 70% di differenziata.

Nel servizio, l'intervista a Giuliana Barulli, segretario particolare Segreteria di Stato al Territorio