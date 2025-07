Rifiuti, dal Governo di San Marino l'appello: "Attenzione verso la corretta raccolta differenziata, a partire dai tappi"

"La transizione ecologica passa anche attraverso le piccole azioni quotidiane di ogni cittadino. Educare, informare e incoraggiare pratiche virtuose è fondamentale per innescare un cambiamento culturale duraturo."

E' questo l'appello che Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e Segreteria di Stato per il Lavoro con delega all'AASS lanciano in occasione del primo anniversario dell'entrata in vigore in tutta l’Unione Europea dell’obbligo di dotare le bottiglie di plastica di un tappo agganciato.

Anche quello di non disperdere un semplice tappo nell'ambiente è "un gesto semplice, ma profondamente significativo, per la tutela del nostro ambiente. La sfida dell'inquinamento da plastica rappresenta una delle problematiche ambientali più pressanti a livello globale."

"La salvaguardia del nostro territorio e dei suoi delicati equilibri ambientali è una priorità irrinunciabile," dichiarano dalle Segreterie di Stato. "Ogni cittadino sammarinese ha un ruolo attivo in questo processo. La corretta gestione dei rifiuti, a partire da un gesto semplice come il conferimento dei tappi di plastica, si traduce in un impatto tangibile sulla qualità del nostro ambiente e sulla protezione della nostra biodiversità, un patrimonio collettivo da preservare con cura."



Di qui l'invito a tutti i sammarinesi e gli operatori a "intensificare l'attenzione verso la corretta raccolta differenziata dei coperchi di plastica e di tutti i materiali riciclabili. Ogni gesto consapevole contribuisce a proteggere i nostri ecosistemi e a salvaguardare la flora e la fauna."