Rifiuti: dal Governo "impegno per sostenibilità ambientale", si punta a impianto interno e raccolta organico in strada

Il Governo annuncia di voler aumentare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale, tramite il lavoro delle Segreterie Territorio e Rapporti con l'Aass. Il Congresso, in una nota, cita il pacchetto normativo Ue sull'economia circolare e i relativi obiettivi, tra i quali il riciclo e il recupero. "Non esiste - scrive - un metodo di raccolta migliore in assoluto". Quindi il riferimento alla raccolta porta a porta che, sostiene l'esecutivo, "costa oltre il doppio rispetto a quella stradale" e la proposta, già illustrata, di conferire l'organico nei cassonetti a Borgo, Domagnano e Serravalle.

In questo modo si risparmia oltre un milione rispetto al porta a porta, prosegue la nota, più un altro milione per lo smaltimento fuori territorio. "È determinante - scrive il Governo - dotarsi di impianti di trattamento rifiuti", specie per l'organico. La metà dell'immondizia conferita a Coriano - viene anticipato - andrà così nell'impianto di compostaggio interno con il conseguente risparmio previsto.