Rifiuti e lastre di eternit: scoperta dalla Gdf discarica abusiva nel Cesenate Denunciate 10 persone

La Guardia di Finanza di Rimini ha scoperto e sequestrato una ingente quantità di rifiuti pericolosi, tra cui manufatti e lastre in eternit contenenti amianto, abbandonati su terreni agricoli nel Cesenate che si trovano in prossimità di corsi d'acqua affluenti del fiume Rubicone.

Dieci persone sono state denunciate per violazioni in materia di gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato a mezzo abbandono dei rifiuti pericolosi. In particolare si stratta di una grande area di circa 110mila metri quadrati dove sarebbero stati realizzati depositi di attrezzi da lavoro mediante l'utilizzo di lastre in amianto in stato di degrado e dove sarebbero stati depositati in maniera incontrollata una innumerevole quantità di onduline in eternit contenenti amianto.

Le Fiamme Gialle avrebbero verificato la presenza di circa 2.800 chili di amianto in stato di abbandono e deterioramento; sei manufatti adibiti a depositi per attrezzature agricole, realizzati prevalentemente in lastre di amianto, in parte distrutte e prive di qualsiasi sistema di protezione; circa 500 chili di rifiuti in plastica e metallo disseminati sul terreno. "L'assenza di misure di impermeabilizzazione e protezione -rimarca la Gdf riminese - esponeva l'area al rischio di dispersione di fibre di amianto, con gravi conseguenze per l'ambiente e la salute pubblica. I rifiuti, lasciati agli agenti atmosferici e al dilavamento, rappresentavano una potenziale fonte di contaminazione per il suolo e le falde acquifere".

