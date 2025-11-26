Rifiuti, i dati del 2025

Rifiuti, i dati del 2025.

Complessivamente la raccolta differenziata dei rifiuti a San Marino resta ampiamente sotto al 50%, seppur in aumento negli ultimi anni. Ad alzare la media è il porta a porta nei 6 Castelli dove è attivo, anche se negli anni l'efficienza è in diminuzione. È ciò che emerge dall'analisi dei dati al 30 giugno 2025 riguardo alla raccolta dei rifiuti sul Titano pubblicati dall'AASS ed al centro della relazione del Segretario al Territorio Matteo Ciacci in Commissione Territorio/Sanità.

Nel 2025 la raccolta differenziata complessiva della Repubblica di San Marino torna a crescere, raggiungendo il 45,9 per cento nel dato aggiornato a giugno. Si tratta di un miglioramento evidente rispetto all’anno precedente, che conferma la ripresa di un trend positivo iniziato nel 2022. Parallelamente, però, la modalità più efficiente del sistema – il porta a porta – continua a mostrare segnali di progressiva flessione. La sua resa percentuale scende ancora, toccando il 61,8 per cento dopo anni di graduale arretramento che lo hanno visto perdere quasi cinque punti dal 2022 a oggi. Questo doppio movimento, crescita del totale e calo del porta a porta, racconta un sistema in trasformazione, nel quale si sommano miglioramenti strutturali e fragilità persistenti. A trainare la differenziata nel primo semestre 2025 è soprattutto il contributo della raccolta complessiva, sostenuta sia da un leggero miglioramento della resa stradale – salita al 30,1 per cento – sia dalla riduzione relativa dell’indifferenziato. La raccolta porta a porta resta comunque il cardine del sistema, ma il suo calo percentuale impone una riflessione: nonostante continui a garantire performance nettamente superiori rispetto ai cassonetti tradizionali, qualcosa nei comportamenti degli utenti o nell’organizzazione del servizio sta progressivamente erodendo la sua efficacia. L’analisi dell’ultimo quinquennio aiuta a leggere questa dinamica con maggiore chiarezza. Il 2021 rappresenta l’anno più problematico, con una raccolta differenziata totale scesa al 39,3 per cento. Da allora si è registrata una risalita lenta ma costante: 42,6 per cento nel 2022, 44,4 nel 2023, 44,0 nel 2024 e ora 45,9 nel 2025. Un miglioramento, dunque, che però non riesce a compensare il progressivo indebolimento della resa porta a porta, scesa dal 66,8 per cento del 2022 agli attuali 61,8. È un segnale da non sottovalutare, perché storicamente è proprio la qualità del porta a porta ad aver trainato il miglioramento del dato complessivo. Se si allarga lo sguardo al decennio precedente, il quadro assume contorni ancora più interessanti. I dati ufficiali mostrano che la raccolta differenziata è cresciuta dal 22,9 per cento del 2013 al 38,8 del 2018, un progresso importante ma non sufficiente a innescare un cambio di passo strutturale. Il biennio successivo ha rappresentato una fase di transizione, culminata nella flessione del 2021. Solo dal 2022 in avanti la Repubblica ha ritrovato una traiettoria in crescita, anche se lontana dalle accelerazioni che molti paesi europei hanno sperimentato nello stesso periodo. La sfida oggi è comporre un quadro coerente tra porta a porta, raccolta stradale e politiche di riduzione dell’indifferenziato, mentre l’andamento turistico e la stagionalità continuano a pesare sulla qualità del conferimento. Il fatto che la differenziata totale sia in miglioramento non deve oscurare un rischio evidente: se il porta a porta dovesse continuare a perdere efficacia, la crescita complessiva potrebbe rallentare già nel medio periodo. La performance della raccolta stradale resta infatti troppo bassa per compensare eventuali ulteriori cali. San Marino si trova quindi a un bivio noto ma cruciale. I numeri del 2025 offrono motivi di moderato ottimismo, ma ricordano anche che la resilienza del sistema dipende dalla capacità di intervenire sulle componenti più fragili, consolidando una cultura del conferimento responsabile e investendo in una gestione sempre più capillare e personalizzata. Per trasformare un trend positivo in un vero salto di qualità serviranno scelte strutturali, continuità nelle politiche e un forte coinvolgimento della cittadinanza. La raccolta differenziata cresce, sì, ma il suo futuro dipende da come il Paese saprà leggere – e governare – i segnali che emergono dai dati più recenti.

[Banner_Google_ADS]



File allegati Regolamento per istanze e ricorsi per prestazioni sanitarie fuori territorio Posta in arrivo

I più letti della settimana: