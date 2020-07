Rifiuti, il Sindaco di Coriano scrive al Segretario Canti: "San Marino raggiunga il 70% di differenziata"

Nel servizio l'intervista a Domenica Spinelli

Dal 10 ottobre 2018 San Marino può esportare nell'impianto termovalorizzatore di Coriano fino 11.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno. Nell'accordo, stipulato con la Regione Emilia Romagna. è previsto anche che la Repubblica aumenti la differenziata fino al 70% entro il 2020.

Il dato 2019 però è pari al 43% ed è proprio su questo punto che interviene il sindaco di Coriano Domenica Spinelli: “Ci complimentiamo con il nuovo Governo per la ratifica ma siamo preoccupati per il dato sulla raccolta differenziata. Questa lettere vuole servire da stimolo per raggiungere gli obiettivi fissati”. Il sindaco di Coriano evidenzia inoltre l'importanza nell'essere autosufficienti nella gestione dei rifiuti, di trattare gli scarti organici tramite compostaggio e di avere coraggio nel prendere le decisioni necessarie.

