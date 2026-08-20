GESTIONE RIFIUTI Rifiuti in Centro Storico, arriva la svolta: nuova isola ecologica e stretta sui controlli A disposizione degli esercenti uno spazio videosorvegliato aperto 24 ore su 24. E per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni salate. Dai Segretari Bevitori e Ciacci l'appello alla responsabilità

Scatoloni, imballaggi e plastiche lasciati nelle strette contrade del Centro Storico: un problema annoso, segnalato più volte dagli stessi commercianti e diventato ormai incompatibile con l’immagine di un Paese a vocazione turistica e con un patrimonio UNESCO da tutelare. Le regole ci sono, a partire dagli orari di conferimento dei materiali, ma che non sempre si conciliano con le consegne dei corrieri e con gli spazi, spesso ridottissimi, dei negozi del centro.

Così gli imballaggi finivano inevitabilmente in strada, con conseguenze sul decoro. Ora arriva una soluzione attesa da tempo. Grazie alle Segreterie di Stato a Lavoro e Territorio in sinergia con AASS, viene messa a disposizione degli esercenti una nuova isola ecologica nei locali dell’ex pescheria di Contrada Omerelli, grazie all’accordo di affitto con Cassa di Risparmio. Venti metri quadrati, accessibili 24 ore su 24 e videosorvegliati, dove potranno essere conferiti carta, cartone e imballaggi in plastica. L’obiettivo è semplice: togliere dalle contrade i materiali commerciali e restituire ordine e decoro al cuore della Repubblica. Ma insieme alla soluzione arriva anche un giro di vite sui controlli. Chi non rispetta le regole rischia sanzioni, previste dal Codice Ambientale, fino a 600 euro e, in caso di recidiva, fino a 6 mila. “Dal 24 di agosto stop agli abbandoni” , afferma Alessandro Bevitori.

“È una risposta per gli operatori, per chi vive nel centro storico e soprattutto per un paese a vocazione turistica. Quindi sicuramente è un momento molto importante, una prima risposta che pensiamo possa essere, se non risolutiva, significativa”. Questa isola ecologica “è solo l'inizio”, annuncia il collega Matteo Ciacci, anticipando l'intenzione di creare un'altra area nella parte intermedia del territorio: “Una sinergia pubblico e privato che può dare grandi risultati al fine di evitare l'accumulo di rifiuti come cartoni e plastica. Un piccolo passo, un momento sicuramente positivo che deve creare i presupposti per poter andare avanti sempre di più in questa direzione del decoro, dell'attenzione e anche della responsabilità collettiva”.

L'attività di AASS si muove – sottolinea il Presidente Renzo Giardi – su tre pilastri: ottimizzazione dei servizi; autonomia delle risorse; rendiconto economico. A breve l'Azienda presenterà al Congresso di Stato uno studio aggiornato sulla gestione dei rifiuti. Nel frattempo, accelera sul fronte dell’innovazione: entra in servizio un nuovo mezzo elettrico, compatto e silenzioso, progettato per muoversi nelle vie più strette di Città senza emissioni e senza intralciare la mobilità.

“Abbiamo deciso di partire con il centro storico per dare un segnale”, spiega il Direttore di AASS Marcello Forcellini. “Abbiamo attivato un mezzo totalmente elettrico calibrato per le vie del centro storico affinché attraverso una responsabilizzazione dei codici operatori, il nuovo sito di raccolta e un mezzo dedicato con i nostri operatori, si possa auspicabilmente garantire il pieno decoro del centro di San Marino Città”. Un primo tassello, dunque, di una riorganizzazione più ampia dell’igiene urbana, per un servizio che punta a diventare più moderno, efficiente e sostenibile.

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