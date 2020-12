Rifiuti: isole ecologiche in centro storico, primi ok dai ristoratori Pronte per la primavera con controllo elettronico e telecamere

Da un primo sondaggio, sembra che gli operatori apprezzino l'idea di allestire in centro storico nuove isole ecologiche, in aggiunta al porta a porta. In questo modo, spiega chi si occupa del progetto, si va incontro alle diverse esigenze delle attività nel conferimento dei rifiuti. Uno degli aspetti più apprezzati è il fatto di ridurre i sacchetti all'esterno dei locali.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sei sono le aree individuate: piazzale Calcigni, piazzale Giangi, l'area ex-stazione, il parcheggio 5, il parcheggio alla Cava degli Umbri e dietro al vecchio tribunale. La Segreteria di Stato al Territorio spiega di aver aperto alla collaborazione con le categorie per la progettazione. Ogni isola sarà tecnologica e collegata in fibra ottica. Si utilizzerà una carta, probabilmente la Smac, e l'area sarà videosorvegliata. L'obiettivo è renderle operative dalla prossima primavera.

Nel servizio, le voci di ristoratori e baristi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: