RIFIUTI Rifiuto organico: dal Territorio l'invito ad aumentare il riciclo

Rifiuto organico: dal Territorio l'invito ad aumentare il riciclo.

San Marino ancora carente nella raccolta dell'umido: con una nota la Segreteria al territorio sottolinea come ogni anno un solo cittadino produca, in media, 150 Kg di rifiuto organico dei quali sono un decimo viene riciclato. Il pacchetto Europeo per l’Economia Circolare fissa al 65% la percentuale di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035: di questi, l’umido costituisce oltre il 40%. L'umido rappresenta una risorsa importantissima per aumentare la fertilità del terreno e promuovere l’economia circolare: “chiudere il cerchio e nutrire la terra”. L'invito della Segreteria alla cittadinanza è di evitare il conferimento in discarica e aumentare la raccolta, utilizzando il più possibile i numerosi contenitori presenti nelle isole ecologiche del territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: