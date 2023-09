TURISMO Riforma bed & breakfast: a San Marino si potrà gestirli in forma imprenditoriale Lunga la serie di differenze tra i B&B familiari e quelli imprenditoriali, che godranno dei benefici d'impresa e saranno sottoposti a meno limitazioni.

Il decreto era al lavoro da tempo per aumentare la capacità ricettiva sul territorio sammarinese. Ora la nuova normativa sui Bed & Breakfast è divenuta realtà, introducendo l’opportunità di un B&B imprenditoriale e superando il problema legato all'impossibilità di somministrare cibi e bevande, che era emerso durante il periodo del Covid. "Abbiamo sfruttato quella condizione sfavorevole per intervenire e migliorare le possibilità nel mondo dei Bed & Breakfast" ha detto il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

Lunga la serie di differenze normative tra i B&B familiari e quelli imprenditoriali. Questi ultimi godranno dei benefici previsti per le imprese e saranno sottoposti a numero minore di limitazioni. "Il B&B imprenditoriale - ha spiegato Annachiara Sica, direttrice dell'Ufficio del Turismo - non obbliga il gestore a essere residente nell'immobile che offre ospitalità al cliente, non ha limiti di apertura durante l'anno e può ospitare un numero maggiore di clienti".

Ai B&B imprenditoriali consentita anche la possibilità di ospitare i turisti nelle mobilhouse, ovvero strutture mobili dall’alto standard qualitativo esterne all'edificio principale.

Il Segretario Pedini Amati ha infine annunciato come resti la volontà di realizzare all’ex Tiro a Volo la struttura alberghiera gestita dal gruppo Alpitour. "Dal comitato a difesa dell’area - ha detto il Segretario al Turismo– sono state sollevate evidenti storture, ma il progetto va avanti e sarà presentato entro il mese di ottobre".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Annachiara Sica (Direttrice Ufficio del Turismo)

