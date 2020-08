TERRITORIO Riforma Giunte di Castello: il Comites rilancia la richiesta di diritto di voto agli stranieri

Alla vigilia della discussione in seconda lettura del progetto di legge di riforma delle Giunte di Castello, il Comites San Marino rilancia la richiesta di introduzione del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore dei cittadini stranieri residenti in Repubblica da almeno 5 anni.

“Il riconoscimento del diritto al voto agli stranieri nelle elezioni amministrative – dichiara Alessandro Amadei, vicepresidente del Comites San Marino - è un paradigma che si va diffondendo sempre più a livello europeo. “Attualmente – spiega - sono ben 13 i paesi dell’Unione Europea che riconoscono agli stranieri residenti la possibilità di partecipare alle votazioni locali”.

Un riconoscimento importante, aggiunge Amadei, perché la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e politica è il miglior modo per integrarli nella società e per fare accrescere il loro senso di appartenenza alla comunità di residenza.





