Riforma IGR, ANIS: “La manovra deve trattare tutti i lavoratori allo stesso modo”

Il Direttivo ANIS interviene sulla riforma dell’IGR chiedendo un ripensamento dell’impianto normativo: “Chiediamo che l’intervento sia bilanciato, coerente e incentrato sul principio dell’equità”. In una nota, riconosce la necessità di reperire risorse per il debito pubblico, ma sottolinea che “serve più attenzione agli investimenti e al contenimento della spesa corrente”. Prioritaria, per ANIS, sarebbe stata l’introduzione del sistema IVA, strumento che “incrementerebbe il gettito fiscale e sarebbe coerente con il percorso europeo”.

L’IVA, afferma ANIS, “semplificherebbe l’interscambio commerciale” e consentirebbe di superare gli attuali “oneri burocratici ed economici” a carico delle imprese, evitando “l’imbarazzo di dover spiegare la monofase”. Particolare preoccupazione viene espressa per gli effetti della riforma sui redditi da lavoro dipendente: “Si crea una significativa discriminazione tra lavoratori residenti e frontalieri”, con i secondi “penalizzati in modo insostenibile”.

ANIS ricorda che in molte aziende i lavoratori sono equamente divisi tra residenti e frontalieri, e “due trattamenti fiscali diversi per lo stesso lavoro comprometterebbero efficienza e produttività”. Per l’associazione, i frontalieri sono “una risorsa fondamentale e imprescindibile”. Criticata anche l’incoerenza rispetto alla normativa riformata nel 2022, che aveva uniformato il trattamento tra lavoratori: “Con questa riforma si compie un passo indietro e si introduce una disparità”.

Da qui lancia l'appello: “La manovra deve trattare tutti i lavoratori allo stesso modo”. Il gettito fiscale, inoltre, “va ricercato anche su altri soggetti”. Dai dati dell’Osservatorio ANIS, emerge che le 224 aziende analizzate (6% del totale) hanno versato il 44% dell’IGR complessiva nel 2023. Nel frattempo, 1.552 società (43%) hanno dichiarato un reddito pari a zero, e 902 (25%) un reddito inferiore o pari a 30.000 euro.

Sulla rinuncia alla minimum tax in favore dell’indagine finanziaria automatica, l’associazione auspica “effetti concreti”, altrimenti “la manovra sarà sbilanciata”. Infine, ANIS invita al dialogo: “L’auspicio è che ci siano margini per confronti ulteriori”, per “eliminare le disparità e rafforzare la stabilità del Bilancio pubblico nel rispetto dell’equità fiscale”.