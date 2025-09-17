Riforma IGR, continuano le assemblee sindacali: giovedì mattina chiusi uffici postali e trasporti pubblici

Proseguono a San Marino le assemblee sindacali intercategoriali sulla riforma IGR. I sindacati contestano la proposta del governo parlando di "iniquità". "Dover scegliere tra pagare meno tasse o prezzi più alti per l’acquisto di beni e servizi sarebbe una prevaricazione, peraltro in contrasto con le libertà fondamentali stabilite dall’UE" è la posizione dei rappresentanti dei lavoratori.

Questa mattina si sono riuniti i lavoratori di Scuola Elementare, Scuole Superiori, Provveditorato Scolastico, Autorità per L'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, Ufficio Progettazione, Centro Naturalistico, Magazzino Generi di Monopolio, Ufficio Diritto allo Studio, Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio, Ufficio Marchi e Brevetti, Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Tutto esaurito al Teatro Concordia, tanto che sono intervenute le forze dell'ordine per gestire gli ingressi per timori di sicurezza. Nel pomeriggio si incontreranno i lavoratori di Scuola dell’Infanzia, Nidi per l’Infanzia pubblici, Polizia Civile e Servizio di Protezione Civile.

Domani 18 settembre è la volta di Poste San Marino, Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, Centro di Formazione Professionale e Scuole Medie. Per questo l'AASS ha annunciato che l’apertura degli sportelli aperti al pubblico potrà subire pertanto limitazioni e/o chiusure. Dalle ore 9:00 alle ore 12:30 non saranno inoltre garantiti i servizi di trasporto pubblico con autobus ad eccezione delle corse della linea 7 delle ore 09:00, 11:25 e 12:05. Il Servizio funivia non sarà garantito dalle ore 9:00 alle ore 12.30. Saranno svolti regolarmente i servizi di raccolta rifiuti e garantiti i servizi di emergenza.

Allo stesso modo gli uffici postali sammarinesi resteranno chiusi al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 12:30 per assemblea sindacale. L’operatività sarà regolarmente garantita dalle 08:15 alle 09:00 e dalle 12:30 fino a regolare orario di chiusura dei singoli Uffici Postali.

Venerdì sarà si incontreranno i lavoratori di Segreterie di Stato e relativi Dipartimenti (escluso Dipartimento Affari Esteri), Operatori Servizi Istituzionali, Direzione Generale della Funzione Pubblica, Avvocatura dello Stato, Ufficio Centrale di Collegamento, Ufficio Approvvigionamenti, Contratti e Protezione Dati Personali, Segreteria Istituzionale, Ufficio del Turismo, Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Salvo un improbabile retro front del Governo, i sindacati sono pronti allo sciopero generale, da convocare in concomitanza con la discussione a Palazzo della proposta di legge.







