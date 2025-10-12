VERSO LA SECONDA LETTURA Riforma IGR: domani incontro tra sindacati, governo e maggioranza Martedì al Concordia nuova riunione dell'attivo dei quadri sindacali per valutare gli esiti del confronto e definire i prossimi passi della mobilitazione.

È in programma per domani un nuovo incontro tra sindacati, governo e maggioranza a pochi giorni dal secondo sciopero generale contro la manovra. Le organizzazioni sindacali attendono di verificare se le dichiarazioni di apertura a modifiche in seconda lettura si tradurranno in impegni concreti.

Nel fine settimana i Segretari Generali di CSdL, CDLS e USL hanno incontrato la Senatrice Domenica Spinelli e l’On.le Rosaria Tassinari in occasione del seminario sull’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea. Nel corso dell’incontro consegnate alle Parlamentari italiane le tabelle che evidenziano le forti disparità fiscali tra residenti e frontalieri previste dalla riforma.

Martedì al Concordia nuova riunione dell'attivo dei quadri sindacali per valutare gli esiti del confronto e definire i prossimi passi della mobilitazione.



