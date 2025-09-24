Riforma Igr: è muro contro muro tra sindacati e politica, nuovo sciopero durante il prossimo Consiglio

Lo sciopero generale sarà, probabilmente, solo la prima fase di una mobilitazione ben più lunga. Questa mattina i sindacati sono tornati in piazza della Libertà con un presidio, durante la Commissione Finanze. Ieri l'incontro prima con l'opposizione poi con la maggioranza.

I 'nodi' della legge contestati da Csdl, Cdls e Usl restano, per il momento. Dunque, è braccio di ferro. I sindacati stigmatizzano la decisione della maggioranza di andare avanti con l'esame della legge. Spiegano che le forze di Governo saranno disponibili al confronto solo dopo l'approvazione della norma, quando però non sarà più emendabile. "In totale spregio - attaccano - della straordinaria partecipazione" alla manifestazione. Un nuovo sciopero, anticipano, sarà organizzato in concomitanza con il prossimo Consiglio. Presidi sul Pianello anche domani quando saranno decise nuove iniziative di mobilitazione. Il confronto si fa sempre più aspro. Alle 15 nuovo incontro con la maggioranza.







