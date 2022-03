Riforma sull'editoria: depositato in Segreteria Istituzionale il progetto di legge

Il mondo dell'informazione sammarinese si prepara a cambiare volto. Il progetto di legge depositato dal Segretario all'Informazione Teodoro Lonfernini vuole aggiornare il precedente testo normativo, risalente al 2014, e soprattutto colmare le lacune presenti.









Con le modifiche, che dovranno essere votate in Consiglio, l'Autorità Garante per l'Informazione assume personalità giuridica oltre alla funzione di riconoscimento effettivo delle testate giornalistiche, comprese quelle on-line. Tra le modifiche più rilevanti quella sulla trasparenza dei finanziamenti percepiti dagli organi di stampa: per tutti, anche quelli sul web e non registrati, diventa obbligatorio trasmettere ogni anno all’Autorità Garante i dati relativi a proprietà, bilancio, finanziatori e partecipazioni nella proprietà. Chi non le rispetta potrà essere punito con una sanzione pecuniaria di 10mila euro e non potrà accedere al contributo pubblico; la nuova legge prevede infatti interventi a sostegno delle imprese editoriali e delle testate giornalistiche.

“Questa riforma – evidenzia Teodoro Lonfernini – vuole toccare tutti gli aspetti del mondo dell'informazione in maniera rinnovata rispetto al precedente testo. Abbiamo dedicato punti ben precisi ad ogni aspetto dell'editoria, non solo la carta stampata quindi ma anche tv, radio e web, per guardare al futuro di un settore in costante evoluzione”.