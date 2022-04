UCRAINA Rifugiati a San Marino: la storia di accoglienza di Oksana e Valdes

Dietro al sorriso di Oksana si nasconde la preoccupazione per i parenti rimasti in Ucraina. Lei e suo marito hanno ospitato a San Marino la figlia Svetlana e due nipoti. Siamo andati a trovarli e ci hanno raccontato le speranze e le difficoltà di ogni giorno: sono in salvo, ma il pensiero va ai loro affetti. Oksana dal 2000 vive sul Titano dove ha conosciuto e sposato Valdes. Il loro è uno degli esempi di aiuto e accoglienza in territorio. Svetlana e i ragazzi sono arrivati sul Titano circa un mese fa e cercano di tornare alla normalità: i giovani frequentano la scuola ucraina, grazie alla didattica a distanza, ma negli occhi della donna traspare il dolore per la lontananza dai propri cari.

Nel servizio, le testimonianze di Oksana, Valdes e Svetlana

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: