Rilanciare il "Fellini", il tavolo tecnico tra Italia e San Marino parte la prossima settimana

Nel video le interviste a Galeazzo Bignami, vice ministro Infrastrutture e Trasporti, Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze, Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Al ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Roma un incontro per parlare dell'Aeroporto internazionale di Rimini e San Marino. Il tavolo tecnico misto tra Italia e San Marino partirà subito la prossima settimana, si è impegnato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella persona del vice ministro Bignami, che prima di incontrare l'intera delegazione sammarinese ha ricevuto privatamente i Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, presente anche l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro. Rimettere mano agli accordi dunque, e confrontarsi sulle opportunità di collaborazione dell'area aeroportuale del “Fellini”. Presenti anche i responsabili delle aviazioni civili dei due Stati e, per parte sammarinese, i funzionari delle segreterie di Stato Marco Conti e Loris Francini.

