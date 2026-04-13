GOVERNO E ISS Rimborsi e prestazioni sanitarie esterne: dettagli e finalità del nuovo Regolamento Chiarezza, informazione e responsabilizzazione, le parole d'ordine

Fare ordine su diritti e modalità di prestazioni esterne - che siano di ricovero, ambulatoriali diagnostiche, terapeutiche o riabilitative - e che ad oggi incidono dai 7 ai 7,8 milioni di euro. Già promulgato e in vigore dal 1° maggio, il nuovo Regolamento che disciplina l'erogazione di servizi esterni e i rimborsi, interviene sia che ci si rivolga a strutture fuori territorio convenzionate Iss oppure non convenzionate, purché sempre tramite autorizzazione preventiva dell'autorità sanitaria sammarinese. Maggiore trasparenza e certezza, le finalità. "Abbiamo voluto dare diciamo una forma più giuridica, quindi quella del Regolamento del Congresso di Stato, - spiega il Segretario di Stato Marco Gatti, con delega ad interim alla Sanità - quindi anche proprio come scelta politica, quello che sino ad oggi era stato regolato prevalentemente da delibere del Comitato Esecutivo, perché alcune peste erano nelle leggi e peraltro le delibere del CE non sono neanche conosciute, quindi per mettere i cittadini tutti nelle pari condizioni di conoscibilità dei loro diritti e delle procedure corrette per poi vederseli riconosciuti abbiamo ritenuto che con questo regolamento si potesse raggiungere l'obiettivo".

Tra le prestazioni che rientrano nei rimborsi: magnetoterapia domiciliare, chirurgia maxillo-facciale, presidi ortopedici e a favore di persone con disabilità, forniture di protesi. In evidenza l'implementazione del sostegno alla natalità, con riferimento alle terapie per la procreazione medicalmente assistita, inserite così nel quadro di uno strumento più agevole. "Abbiamo visto che nel 2024 erano 27 le persone che hanno fatto, diciamo così, accesso a questo contributo, - ricorda il Segretario di Stato con delega alla Famiglia, Stefano Canti - mentre nel 2025 30, quindi essendo un numero che rapportato al numero delle nascite, guardiamo l'anno 2025 su 166 nascite, 30 sono state fatte con la procreazione medicalmente assistita, quindi abbiamo voluto, diciamo così, implementare e ulteriormente incentivare questo fattore proprio per aiutare, diciamo, quelle persone che vogliono avere figli ma che purtroppo non possono averne".

Oltre all'esigenza di chiarezza, fondamentale la garanzia di conoscibilità delle misure. Sul portale ISS, pagina ad hoc con tutte le informazioni, di pari passo ad una attività interna di comunicazione precisa ai pazienti da parte del personale sanitario. All'utente l'onere di trasferire all'ISS la relativa documentazione, anche per ragioni di continuità di cura. In generale, l'Istituto chiede al cittadino maggiore responsabilizzazione nel seguire le procedure. Correlata, l'intenzione di evitare i ricorsi. "Disegnare in maniera chiara quella che è la cornice normativa per gli interventi di assistenza indiretta nei confronti appunto dei cittadini e residenti, - sottolinea il Direttore Amministrativo Iss, Manuel Canti - proprio per evitare ricorsi che possono essere presentati e che devo dire dall'ambito di questa materia sono purtroppo frequenti e assolutamente complessi da verificare e decidere".

Nel video le interviste a Marco Gatti, Segretario di Stato con delega ad interim alla Sanità; Stefano Canti, Segretario di Stato con delega alla Famiglia; e Manuel Canti, Direttore Amministrativo Iss.

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