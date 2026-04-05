SALUTE Rimborsi Iss per prestazioni sanitarie extra: ecco le novità, dalla procreazione assistita al supporto ai disabili Aggiornato l'elenco dei rimborsi per prestazioni sanitarie, interventi chirurgici, protesi e altri tipi di aiuto

Ottiene l'ok del Congresso di Stato il regolamento che aggiorna i rimborsi e le erogazioni di prestazioni sanitarie che esulano dai normali servizi Iss. Tante le materie oggetto degli interventi. A partire dalla procreazione medicalmente assistita - misura a sostegno della natalità – per la quale il sistema sanitario riconosce un contributo pubblico, a parziale copertura dei costi da sostenere per le terapie: massimo 3mila euro per ciascun ciclo, per un massimo di tre cicli. Dopodiché 500 euro a tentativo, per i farmaci. Rimborso riconosciuto alle coppie maggiorenni eterosessuali, coniugate, unite civilmente o conviventi e residenti in Repubblica. Esenti anche le medicine necessarie ai primi tre cicli.

Rimborsate anche le spese per la magnetoterapia domiciliare, con una serie di condizioni e parametri. Coperti, poi, gli interventi di chirurgia maxillo-facciale per correggere difetti nell'occlusione dei denti, per 2mila euro, insieme agli interventi per correggere miopia, ipermetropia e astigmatismo, ma in casi particolari. Per beneficiare degli aiuti sono previste procedure di autorizzazione.

Gli assistiti potranno interfacciarsi con l'Iss anche per il rimborso, nei limiti stabiliti dal tariffario vigente, per presidi ortopedici come collare, busto, tutore, ginocchiere e così via, insieme a un supporto straordinario parziale per i disabili che necessitino di attrezzature per la mobilità, dispositivi per spostarsi al di fuori dell'abitazione o adattare l'auto (in quest'ultimo caso, fino a 3mila euro). Tutte le informazioni sono legate alla delibera numero 37 del 26 marzo 2026 e consultabili sul sito del Congresso. Stanziati poi, dal Governo, 190mila euro per coprire gli aiuti, a integrazione delle somme già previste.

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