Rimborso IGR 2023: effettuati gli accrediti sulle SMaC Card

Il Servizio SMaC Card continuerà a ripetere la disposizione di accredito tutti i lunedì mattina, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i soggetti che non hanno potuto ricevere il rimborso IGR oggi

8 ott 2025
Rimborso IGR 2023: effettuati gli accrediti sulle SMaC Card

Come annunciato sono state completate oggi le procedure di rimborso IGR 2023 su SMaC Card. Lo annuncia il Servizio SMaC Card spiegando che il rimborso riguarda circa 15.000 aventi diritto.

"I beneficiari - scrivono i tecnici - stanno ricevendo in queste ore un SMS di conferma dell’avvenuto accredito al numero di cellulare collegato alla propria tessera SMaC". Il Servizio SMaC Card continuerà a ripetere la disposizione di accredito tutti i lunedì mattina, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i soggetti che non hanno potuto ricevere il rimborso IGR oggi.

Ricadono in questo gruppo i beneficiari non individuati per assenza della card o del codice ISS e i beneficiari non integralmente accreditati per il superamento del massimale ricaricabile.

Per verifiche o richieste di chiarimento, è possibile contattare il Servizio SMaC Card al numero verde 800.220808 o info@sanmarinocard.sm. 




