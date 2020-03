EMILIA-ROMAGNA E MARCHE Rimini, 17 morti in 72 ore. Boom di contagi a Pesaro

84 casi in più, 509 le persone positive a Rimini. In totale in Emilia Romagna i casi sono 3.522, oltre un terzo è in isolamento al proprio domicilio ma ci sono anche 197 persone in terapia intensiva. 85 le persone al momento guarite. 62 i nuovi decessi registrati in una Regione che, dalla mezzanotte scorsa, ha previsto una misura straordinaria per il capoluogo di Medicina e la frazione di Ganzanigo, nel comune bolognese dove ormai da giorni si registra una crescita anomala del contagio. Fino al 3 aprile potranno entrare i soli residenti ancora fuori dall’area circoscritta e chi lavora nei servizi pubblici e privati essenziali.

Rimini registra un dato pesante sui decessi: 17. I ricoverati sono 124, 22 in terapia intensiva. Ma al netto dei dati – lo ha sottolineato il commissario regionale per l’emergenza Sergio Venturi - il trend rileva un buon contenimento, alla luce della vicinanza con due focolai attivi come la Repubblica di San Marino e la provincia di Pesaro.

Nelle Marche è boom di contagi: sfondata quota 1.100. Le persone positive al coronavirus ricoverate nei vari ospedali della regione sono 638, di cui 110 in terapia intensiva e 528 in altri reparti. 57 le vittime aggiornate al bollettino a ieri. La maggior parte dei casi di positività si riscontrano nella provincia di Pesaro Urbino: 733. Fra due settimane - qui come altrove - si vedranno, si spera, i frutti della restrizione. Ma dipende sempre dai cittadini, dal rispetto di quanto prevede il decreto.



I più letti della settimana: