Rimini: 34 passaggi col rosso al giorno lo scorso anno, anche sulla Consolare, ma trend in calo [foto]

Nel 2024, il passaggio con il semaforo rosso ha continuato a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali nel Comune di Rimini, con 12.415 infrazioni registrate, una media di circa 34 al giorno. Sebbene il numero sia in leggera diminuzione rispetto al 2023 (12.462 violazioni), il fenomeno resta preoccupante, soprattutto per la sicurezza stradale.

La tendenza di calo delle infrazioni, tuttavia, è evidente. I 'Vista Red', posizionati in vari incroci del territorio, continuano a monitorare e sanzionare i trasgressori. La Polizia Locale ha archiviato numerosi video di automobilisti e motociclisti che ignorano il semaforo rosso, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri, come nel caso recente su via Consolare San Marino, dove un incidente, lo scorso 21 gennaio alle 11.25 di mattina, è stato evitato per poco grazie all'intervento del sistema di rilevamento.

Questi dispositivi sono stati installati in incroci strategici per garantire la sicurezza stradale, e nel 2024 sono stati collocati in 8 punti critici del Comune, tra cui il nuovo impianto a Bellariva, attivo dal 10 luglio.

Gli incroci con il maggior numero di infrazioni sono quelli di viale Principe Amedeo/via Perseo (3.278 violazioni) e via Regina Margherita/via Catania (2.676), seguiti dal nuovo impianto in piazzale “Piazzale don Giancarlo Ugolini” (2.238 violazioni).

Ma sono significativi anche i numeri di incroci come Statale 72/via della Gazzella, sulla Superstrada di San Marino e via Siracusa/Tommaseo.

Il Codice della Strada prevede pene severe per chi commette questa infrazione: una multa di €167, con la decurtazione di 6 punti dalla patente. Se la violazione viene commessa di nuovo entro due anni, la sospensione della patente può arrivare da uno a tre mesi. Per i neopatentati, la decurtazione dei punti è raddoppiata, con un massimo di 12 punti persi.