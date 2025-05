Rimini, 70.000 nasi all'insù per le Frecce Tricolori

Lungomare di Rimini preso d'assalto da almeno 70.000 persone. Il cielo è limpido, lo spettacolo può cominciare. Sulle note adrenaliniche degli AC/DC si alzano in volo aerei storici e mezzi militari. Ma il piatto forte è lo spettacolo delle Frecce Tricolori, a cui viene affidato il gran finale: sul litorale va in scena la magia. Nonostante la pattuglia acrobatica sia in formazione ridotta dopo l’incidente di qualche giorno fa a Pantelleria, l'esibizione non ne risente. Per mezz'ora le Frecce Tricolori dell’Aeronautica regalano incroci mozzafiato, voli a rovescio, rotazioni, avvitamenti, tuffi in picchiata. Sotto di loro esclamazioni di stupore e applausi. La formazione termina l’esibizione lasciando una scia tricolore lunga oltre cinque chilometri, che riempie il cielo dell'orgoglio di essere italiani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: