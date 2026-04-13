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Rimini, al via lunedì la demolizione dell’ex Colonia Enel

L'immobile di via Regina Margherita lascerà spazio al verde

13 apr 2026
Foto @ComunediRimini
Foto @ComunediRimini

Comincia lunedì 20 aprile la demolizione dell'ex Colonia Enel, l'immobile abbandonato che si affaccia su viale Regina Margherita a Rimini, recentemente rientrato nella disponibilità del Comune. I lavori, affidati alla ditta Ecodemolizioni, dureranno circa 45 giorni. Al termine della demolizione è prevista una prima sistemazione dell'area con ripristino del verde, percorsi pedonali, illuminazione pubblica, giochi per bambini e un'isola attrezzata per l'attività fisica. L'obiettivo è rendere lo spazio fruibile per l'inizio dell'estate, rigenerando un'area degradata e sanando una ferita nel cuore del lungomare.




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