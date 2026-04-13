Rimini, al via lunedì la demolizione dell’ex Colonia Enel L'immobile di via Regina Margherita lascerà spazio al verde

Rimini, al via lunedì la demolizione dell’ex Colonia Enel.

Comincia lunedì 20 aprile la demolizione dell'ex Colonia Enel, l'immobile abbandonato che si affaccia su viale Regina Margherita a Rimini, recentemente rientrato nella disponibilità del Comune. I lavori, affidati alla ditta Ecodemolizioni, dureranno circa 45 giorni. Al termine della demolizione è prevista una prima sistemazione dell'area con ripristino del verde, percorsi pedonali, illuminazione pubblica, giochi per bambini e un'isola attrezzata per l'attività fisica. L'obiettivo è rendere lo spazio fruibile per l'inizio dell'estate, rigenerando un'area degradata e sanando una ferita nel cuore del lungomare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: