STATALI 16 E 72 Rimini: apre il sottopasso tra via Euterpe e via della Repubblica, collegamenti più facili con San Marino Collaudo superato: da sabato 28 febbraio il ripristino della viabilità senza più semafori. Dal 21 marzo la nuova rotatoria, tra la Statale 16 e la Statale 72 di San Marino, entrerà in funzione nel pieno della sua viabilità

Dal 28 febbraio, il sottopasso carrabile che collega via Euterpe a via della Repubblica sarà aperto, eliminando il semaforo e migliorando la viabilità. Torna dunque completamente percorribile una delle direttrici monte mare che attraversa la statale Adriatica e collega la Consolare alla Riviera. Gli automobilisti in arrivo da via Euterpe potranno passare senza fermarsi, raggiungendo direttamente via della Repubblica. Inoltre, il nuovo ramo di uscita dalla Statale 16 consentirà ai veicoli di entrare in città da via della Repubblica. Ne da notizia il Comune di Rimini.

A partire dal 3 marzo, verranno avviati i lavori di pavimentazione stradale definitiva sulla bretella che collega via della Repubblica a via Euterpe, con chiusure temporanee al traffico. La nuova rotatoria tra la Statale 16 e la Statale 72 di San Marino sarà completamente operativa dal 21 marzo, consentendo la viabilità in tutte le direzioni.

Inoltre, i lavori sul lato monte, vicino a via Arno, proseguono con la realizzazione della pista ciclopedonale, un importante progetto per la mobilità sostenibile che collegherà il quartiere Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II.

