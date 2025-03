RINNOVABILI Rimini: apre Key 2025, la fiera dedicata al futuro dell'energia Presente anche il Segretario di Stato con delega alla Transizione Ecologica Alessandro Bevitori che ha rimarcato l'importanza della presenza di San Marino ad appuntamenti di questo tipo.

KEY 2025 apre i battenti e mette in mostra “la vivacità, la voglia di innovare e di scommettere sulla transizione come motore di crescita”: così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin che ha inaugurato la fiera. Fino a venerdì l’evento dedicato al futuro dell’energia riunisce più di 1.000 espositori (il 20% in più rispetto al 2024), di cui oltre il 30% internazionali. Il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti ha descritto uno scenario globale “nel quale il World Energy Outlook ci ricorda che entro il 2030 le rinnovabili e le fonti non fossili saranno destinate a generare più della metà dell’elettricità mondiale”. L'Italia, evidenzia il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, ha intrapreso una direzione energetica orientata alle rinnovabili e al pragmatismo.

Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia Romagna, ricorda come la nostra area sia da sempre terra di innovazione e sostenibilità. Anna Montini, assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, sottolinea come la diffusione e lo sviluppo delle energie rinnovabili siano tra le sfide decisive per il futuro del pianeta. Il Segretario di Stato con delega alla Transizione Ecologica Alessandro Bevitori rimarca l'importanza della presenza di San Marino ad appuntamenti di questo tipo.

Nel servizio le interviste a Gilberto Pichetto Fratin (Ministro Ambiente) e Alessandro Bevitori (Segretario di Stato con delega Transizione Ecologica)

