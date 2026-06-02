Rimini apre la stagione delle gare: al via il primo bando regionale per 27 concessioni balneari

Il Comune di Rimini rompe gli indugi e diventa il primo in Emilia-Romagna a pubblicare un bando per l'assegnazione di concessioni demaniali marittime, anticipando di fatto il riordino del settore balneare che coinvolgerà tutta la penisola. Il 10 giugno sarà infatti pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione il bando relativo a 27 concessioni di spiaggia nella zona nord della città, tra Torre Pedrera e Viserbella. Si tratta di aree destinate esclusivamente all'ombreggio – quindi ombrelloni e lettini – per una superficie complessiva di circa 107 mila metri quadrati.

Le concessioni avranno una durata di cinque anni e le offerte dovranno essere presentate entro il 10 settembre. L'assegnazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tra gli elementi che saranno valutati figurano la qualità dei servizi offerti, l'impiego di personale qualificato, l'accessibilità, la presenza del wi-fi, la qualità delle attrezzature balneari, i servizi dedicati alle famiglie e alle persone con disabilità, oltre agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza dei lavoratori.

Sarà inoltre considerata l'esperienza professionale maturata nel settore turistico-ricreativo. L'iniziativa assume un valore che va oltre le sole 27 concessioni interessate.

La procedura rappresenta infatti un primo banco di prova per le future gare sulle concessioni balneari, in una fase in cui il confronto tra Governo, Regioni e Comuni sulle regole definitive del settore resta ancora aperto. Rimini ha scelto di procedere comunque, candidandosi a fare da apripista per l'intera Regione.













