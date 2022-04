EVENTI E MOBILITÀ Rimini 'apre' la stagione turistica. Sindaco "Pasqua e 25 aprile banco di prova"

Rimini 'apre' la stagione turistica. Sindaco "Pasqua e 25 aprile banco di prova".

Ben 600 alberghi aperti, spiaggia pronta, il 50% dei bar e ristoranti attivi, parchi tematici che spalancano le porte, visite guidate, sport, cultura e musica con, tra i tanti eventi, la data zero del tour di Zucchero Sugar Fornaciari il 15 aprile: Rimini a Pasqua è pronta ad accogliere i turisti. Con ottimismo e la speranza del pienone. Il Comune ha avviato una serie di interventi di attività di cura del verde e delle aiuole, pulizia accurata delle strade e delle spiagge, manutenzione e intensificazione della raccolta rifiuti, taglio dell'erba, pulizia e riattivazione delle fontane. Senza dimenticare i servizi per la mobilità turistica. "Il weekend di Pasqua e poi il ponte del 25 aprile che quest'anno cade di lunedì, sarà il primo banco di prova per la stagione turistica che guardiamo con fiducia e ottimismo- commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad oggi nel presentare le novità-. Certo, a inizio anno le previsioni erano diverse ma il conflitto bellico alle porte dell'Europa e i pesantissimi effetti del caro energia hanno inciso sulle previsioni di soli pochi mesi fa".

Nonostante questo, però, "Rimini si fa trovare pronta a questo 'debutto' dopo le serrande abbassate delle due primavere precedenti causa pandemia". La proposta messa in campo, rivendica, "è completa, con il suo complesso di parchi tematici aperti, qualità e quantità di offerta alberghiera, eventi, servizi e qualità urbana diffusa. Le prove generali in vista del grande maggio che ci attende con l'adunata nazionale degli Alpini e che si preannuncia da tutto esaurito". Il primo evento in ordine cronologico è a Pasqua col Paganello che richiama frisbeesti provenienti da ogni parte del mondo. Ben 110 le squadre e oltre 1500 ragazzi da Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada, Libano.

[Banner_Google_ADS]



Passando alla musica, oltre a Zucchero, ci saranno per esempio i Modena City Ramblers (il 25 aprile), il jazz, il Marecchia Dream Fest, il concertone del primo maggio. Ripartono poi i City Tour di VisitRimini, ci sarà il Somarlungo, consueto appuntamento di Pasquetta in bicicletta fino al Santuario delle Grazie. Dal 27 aprile al primo maggio tanti gli eventi gratuiti, fino al premio "Cinema e Industria". E ancora lo sport: dal 15 al 17 aprile lo stadio Romeo Neri e altri impianti sportivi ospitano il torneo di calcio giovanile internazionale "Trofeo Adriatico".

Poi tocca ai tornei di pallacanestro giovanile, il Campionato Nazionale Fesik di karate la Camineda straca, manifestazione podistica non competitiva. Per quanto riguarda la mobilità, da Pasqua parte un sistema integrato di servizi e varie modalità di trasporto che mettono al centro le esigenze dei passeggeri. Dal Metromare in assetto full electric, che vedrà le corse con una frequenza sempre più ravvicinata (prima ogni 15, poi ogni 10 minuti), al servizio di trasporto a chiamata Shuttlemare, che quest'anno viene potenziato e che debutterà il 16 aprile e sarà attivo tutti i weekend, fino a diventare giornaliero dal 2 giugno. Confermati anche i servizi di micromobilità in sharing con più di 800 monopattini Bird, 500 monopattini Lime e 300 ebike in free floating. Sul territorio è attivo anche "Corrente", il servizio di car sharing 100% elettrico a flusso libero con 50 Renault Zoe 100% elettriche che si prenotano scaricando un'app e con le quali non si paga il parcheggio sulle strisce blu. I servizi del Bike Park saranno implementati ed è confermato e prorogato anche il Rail smart pass, un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: