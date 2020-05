Rimini, arrivano le prime prenotazioni Il 'messaggio positivo' della Presidente albergatori Rinaldis

Arrivano le prime prenotazioni negli alberghi di Rimini. Si tratta perlopiù di richieste di informazioni, ma comunque benzina per il motore dell'estate. Fattibile il protocollo sanitario per gli hotel, rimane incertezza su prenotazioni per calcolare certezza della domanda turistica e di conseguenza, fare una programmazione ed assumere personale. Ma le prime richieste di informazione fanno morale. Tra le incognite: non ci sono ancora i decreti attuativi sulla manovra. Se si conoscessero gli sgravi fiscali, un albergatore affronterebbe con maggiore serenità la stagione. E mentre vanno avanti le rinegoziazioni degli affitti tra i gestori e i proprietari delle strutture, si ipotizza che il 20% degli hotel potrebbe non riaprire a Rimini. Un dato che ha dietro un mondo.

Nel video l'intervista a Patrizia Rinaldis, pres. ass. albergatori Rimini



