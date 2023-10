VIABILITÀ Rimini: avanza il cantiere sulla Statale 16, da venerdì si svolta per San Marino Interventi che porteranno a deviare tutto il traffico proveniente da sud, sul lato monte della rotatoria.

Saranno attive da domani alcune importanti fasi di lavoro previste nel cantiere per la realizzazione della maxi rotatoria sulla Statale 16 e SS72 San Marino. Interventi che porteranno a deviare tutto il traffico proveniente da sud, sul lato monte della rotatoria. E liberare così la parte a mare per la prosecuzione dell’opera. Entro la prossima settimana, sarà operativa la deviazione della circolazione dei veicoli provenienti da sud in direzione nord, sulla semi rotatoria lato monte, garantendo due carreggiate di traffico in direzione Ravenna.

A partire dalle ore 9 infatti verrà aperto al traffico il ramo di accesso alla S.S. 72 dalla S.S. 16, che consentirà a chi viaggia con direzione Ravenna - Ancona di svoltare a destra in una corsia dedicata per immettersi sulla consolare e proseguire verso San Marino, oppure in direzione del casello autostradale di Rimini Sud.

Un alleggerimento del traffico nella porzione della rotatoria lato monte, già percorribile per chi prosegue in direzione sud, che consentirà gradualmente - entro qualche giorno a partire da lunedì prossimo - di spostare tutto il traffico con direzione Ancona - Ravenna, nella semi rotonda a monte.



