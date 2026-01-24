Rimini, cessano le misure emergenziali per la qualità dell’aria

A seguito del bollettino diffuso ieri da Arpae, cessano nel Comune di Rimini le misure emergenziali per la qualità dell’aria attivate lo scorso 22 gennaio. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali, fra cui l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale, non saranno dunque più attivi. Il provvedimento entrerà in vigore oggi, in linea con l’aggiornamento dei dati relativi alle concentrazioni di polveri sottili.

