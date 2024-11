Rimini: da maggio si vola a Londra tre volte a settimana con British Airways

British Airways ha annunciato tre nuovi collegamenti tra lo scalo di Londra-Heathrow e l'aeroporto Federico Fellini di Rimini. I voli saranno operativi lunedì, martedì e sabato, dal 15 maggio al 27 settembre, con partenza da Londra alle 15.20 (lunedì), 16.00 (martedì) e 15.45 (sabato) e dal Fellini alle 19.40 (lunedì), 20.15 (martedì) e 20.00 (sabato).

Per lo scalo riminese si tratta del terzo collegamento con Londra oltre a quelli garantiti da Ryanair e EasyJet. Soddisfatte la Regione e Apt Servizi che vedono così l'Emilia-Romagna sempre più accessibile a turisti americani e britannici. "Heathrow è una porta d'accesso strategica in Europa per i turisti provenienti dagli Usa e dal Canada, un mercato molto interessato alle nostre Città d'Arte, alla Motor Valley, all'enogastronomia tipica e al fascino dei borghi storici e dell'entroterra", commenta Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo.

"Apt Servizi progetterà campagne di comunicazione sul mercato UK, per valorizzare l'offerta turistica regionale, dal Fellini Museum al neonato Museo Byron", assicura il direttore di Apt Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni. La nuova tratta "offre anche la possibilità di sviluppare il traffico business e, grazie alle ottime coincidenze nell'hub inglese, il ventaglio delle destinazioni a lungo raggio raggiungibili, a cominciare da New York, Boston, Chicago, il Canada e moltissimi altri collegamenti in tutto il mondo", sottolinea l'amministratore delegato di AIRiminum 2014, Leonardo Corbucci.