BUONE NOTIZIE Rimini: è al sicuro il capriolo all'aeroporto 'Fellini'

Nei mesi scorsi è diventato la mascotte dell'aeroporto di Rimini. Un esemplare di capriolo femmina è finito l'anno scorso all'interno della recinzione dello scalo e i vari tentativi per catturarlo sono stati vani. La società di gestione del Fellini, Airiminum, comunica che ora l'animale è stato messo in sicurezza in "un'area vasta recintata all'interno dell'aeroporto, nella parte civile". Il suo cucciolo era riuscito a fuggire probabilmente attraverso un'apertura nella recinzione. La madre da allora ha continuato a vagare all'interno dell'infrastruttura. L'obiettivo, spiega Airiminum, è stato raggiunto grazie al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, alle Guardie volontarie del raggruppamento provinciale e allo staff tecnico dello scalo. Mercoledì 2 marzo si terrà una conferenza stampa alle ore 10.30 per ulteriori dettagli sulla vicenda.

