VIABILITÀ Rimini e viabilità: il sindaco annuncia stanziamento da 10 mln per parcheggio interrato in piazzale Marvelli

Il Sindaco di Rimini Sadegholvaad annuncia lo stanziamento di 10 milioni di euro per la costruzione di un nuovo parcheggio interrato in piazzale Marvelli. L'annuncio arriva dopo le proteste dei bagnini e degli operatori del turismo relative alla mancanza di parcheggi per raggiungere il lungomare. Sono 10 milioni di euro interamente di risorse comunali, precisa Sadegholvaad. I lavori partiranno il prossimo autunno e l'opera dovrebbe garantire circa 400 posti auto.

"So bene che queste ultime non sono state settimane facili per gli automobilisti riminesi. Se per i lavori della rotatoria sulla statale nei pressi delle vie Montescudo/Coriano siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi, lo stesso non è stato possibile per l'impatto del cantiere su piazza Marvelli (Tripoli) per la deviazione della condotta idrica propedeutica alla realizzazione del nuovo parcheggio. Questo lo sottolineo, perché la realizzazione dei parcheggi in zona mare è stato un impegno che mi sono preso con la cittadinanza e lo porterò a compimento" - ha concluso il Sindaco.

