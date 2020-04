POLIZIA DI STATO Rimini, effetto Covid: crollo di furti e rapine nel primo trimestre 2020 I dati della Polizia, che festeggia 168 anni

Oggi la polizia di Stato festeggia 168 anni. Questa mattina celebrazione simbolica della ricorrenza alla sola presenza del Prefetto di Rimini, Alessandra Camporota e del Questore di Rimini, Francesco De Cicco. Come sempre la festa dell'istituzione del corpo è stata occasione per un bilancio dei primi mesi del 2020, con un riferimento particolare all’impegno di queste settimane per il controllo del rispetto delle disposizioni anti-contagio e per l’assistenza alla cittadinanza. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un calo del 10% della delittuosità, a fronte di un numero stabile di arresti e persone denunciate. Crollo verticale di furti e rapine nel primo trimestre 2020.



