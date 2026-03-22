Rimini fiorisce con Giardini d’Autore: un weekend tra natura, artigianato e laboratori dedicati al verde

Si chiuderà questa sera a Rimini l’edizione primaverile di Giardini d’Autore, dopo due giornate di grande partecipazione che stanno animando il centro storico tra Castel Sismondo e Piazza dei Sogni. Fin dalle prime ore di sabato, il flusso di visitatori è stato costante, con famiglie, appassionati e curiosi che hanno affollato gli spazi dell’evento, confermando il forte richiamo della manifestazione.

Tra gli elementi più apprezzati di questa edizione, il ricco calendario di laboratori e workshop che ha coinvolto un pubblico trasversale. In particolare, grande partecipazione si è registrata per le attività dedicate ai bambini, i veri protagonisti della manifestazione. Dai laboratori di giardinaggio alle attività creative legate alla natura, fino agli acquerelli botanici, gli spazi didattici hanno registrato il tutto esaurito in più momenti della giornata. Un’offerta pensata non solo per intrattenere, ma anche per educare al rapporto con il verde in modo semplice e coinvolgente. Accanto ai più piccoli, anche gli adulti stanno prendendo parte a incontri e workshop, confermando la vocazione inclusiva dell’evento.

Oltre al vivaismo di qualità, con espositori selezionati e piante ricercate, Giardini d’Autore propone un percorso articolato tra artigianato e gusto. A rendere ancora più apprezzata la manifestazione è la sua collocazione nel cuore della città, una cornice particolarmente suggestiva, capace di esaltare la presenza del verde tra architetture storiche e spazi aperti.

In attesa della chiusura di questa sera, l’edizione 2026 si avvia a confermare i numeri e il gradimento degli anni precedenti. Giardini d’Autore si consolida così come uno degli appuntamenti più attesi della primavera riminese, capace di unire intrattenimento, cultura del verde e partecipazione diffusa.









