SINDROME DA ASSEMBRAMENTO Rimini: folle lungo le vie dello shopping, il presidente Santi: "guardiamo la luce in fondo al tunnel" Preoccupati i sanitari, tra poco arriverà anche l'influenza stagionale, evitate gli assembramenti

Il richiamo ad affidarsi al buon senso, al senso di responsabilità del singolo di cui parlava l'epidemiologo Walter Pasini nei giorni scorsi nel nostro tg, si perde nel colpo d'occhio delle immagini, che abbiamo girato ieri nelle piazze e lungo le vie principali di Rimini e Riccione. Certo, nel tirare le somme del Ponte dell'Immacolata, che ci condurrà dritti al Natale, ha un peso anche la soddisfazione dei commercianti di Viale Ceccarini: che al netto delle polemiche e con un volume di vendite ancora tutto in salita, hanno trovato conforto e prospettiva nel Salotto della Perla Verde pieno di luci colorate e di gente: “se si proseguirà in questo modo il numero dei morti non calerà” ricorda il direttore di rianimazione dell'ospedale Infermi, Giuseppe Nardi.

Il direttore sanitario Mattia Altini invita a sua volta “ad evitare gli assembramenti ed i contatti, anche in vista dell'arrivo ormai prossimo dell'influenza stagionale, perché la somma dei ricoveri potrebbe diventare difficile da gestire.” Tra tante incertezze, la giunta di Rimini comunica che, quando arriverà il loro turno, sindaco e assessori seguiranno l'esempio del presidente Mattarella e si sottoporranno al vaccino.

A ricordare la delicatezza del momento ci pensa il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi



