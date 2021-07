Rimini For Mutoko: Run Rise, la camminata all'alba quest'anno è diversa

Rimini For Mutoko non si è fermata dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria. Infatti, in luglio si sono svolti diversi eventi come: le gare di beach tennis giallo di varie categorie, il Beach Volley ragazzi e il FootVolley, lo spettacolo “Yoga For Mutoko” e il prossimo appuntamento è la Run-Rise, prevista all'alba dell'8 agosto. Non si partirà tutti insieme quest'anno, ma diluiti in un arco temporale di mezz'ora e non ci sarà la colazione alla fine della camminata.